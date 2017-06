Yahaira Plasencia no 'da cuerda' a Melissa Klug y evita responderle [VIDEO]

Yahaira Plasencia se pronunció sobre las declaraciones de Melissa Klug, quien aseguró que la salsera ‘no brilla con luz propia’ y que necesita hablar de Jefferson Farfán.



“Nunca me he colgado de Jefferson, porque jamás hablo de él”, precisó Yahaira Plasencia.



Melissa dijo que hablas de Farfán para tener protagonismo...

Es su opinión y la respeto. No voy a opinar de terceros, solo me preocupo por mis cosas.



¿Qué te parecen las ‘saliditas’ de Jefferson?

Está soltero y, si quiere salir, que salga. Que le vaya bien.



Hace poco te relacionaron con un barman...

Sí. Un venezolano, pero es un amigo, nada más. Con cualquier chico que me vean van a decir que hay algo, pero estoy soltera.



Estuviste muy fastidiada por el incidente que pasó con Jerson Reyes en la discoteca...

Ya está dando ‘manotazos de ahogado’, él fue a molestar. Seguiré con el tema del juicio y demanda.



¿Qué expectativas con tu ingreso a ‘Esto es guerra’?

Voy a dar todo de mí, nunca pensé estar en un reality, pero vamos con todo.

Yahaira Plasencia en Esto Es Guerra

JERSON

En tanto, Jerson Reyes no evitó pronunciarse sobre el ingreso de Yahaira Plasencia al reality de competencia.



“Todo (incidente en la discoteca) tenía un porqué. Mentiras y más mentiras. Saquen sus propias conclusiones y dejen de ser ilusos”, escribió Reyes en su Facebook.