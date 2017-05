Yahaira Plasencia: Melissa Klug y 'Cuto' Guadalupe la critican por halagos que le manda a Jefferson Farfán [VIDEO]

Desde que Jefferson Farfán regresó a Lima para pasar sus vacaciones no han parado de preguntarle por su ex Yahaira Plasencia. Aunque el futbolista prefirió mantenerse en silencio, la 'Reina del Totó' tuvo algunos buenos comentarios hacia él y aunque reconoció que no están en contacto le "quedan los buenos recuerdos".

Muchos consideran que Yahaira Plasencia está lanzando halagos a Jefferson Farfán aprovechando su estadía en Lima y de ello son muestra las críticas que le acaban de lanzar 'Cuto' Guadalupe y Melissa Klug, tío y expareja del jugador.

"Cómo no le van a quedar bonitos recuerdos con todo lo que le dio", dijo sarcásticamente Melissa Klug cuando fue consultada sobre los comentarios 'amigables' de Yahaira Plasencia hacia Jefferson Farfán.

Más directo fue 'Cuto' Guadalupe, quien dijo esto sobre Yahaira Plasencia: "Que se venga a cortar las uñas porque ya no tiene de donde agarrar, qué le queda. Dejen de vincularla ya. Ustedes saben por qué terminó la relación, piensa pues hermano".

Estos días, Yahaira Plasencia habló en más de una ocasión sobre su relación con Jefferson Farfán. A pesar de que la cantante asegura que está concentrada en su carrera y que está interesada en una relación de momento, se dio tiempo para extenderse sobre el tema un programa radial.