Yahaira Plasencia: ¿Melissa Klug celosa por piropo que salsera le mandó a Jefferson Farfán? [VIDEO]

Melissa Klug le mandó un mensaje a Yahaira Plasencia, quien piropeó a Jefferson Farfán cuando lo vio como protagonista de un comercial de un producto energizante y afirmó en televisión: ‘Está más rico, todavía’.



Melissa, ¿qué te parece que Yahaira haya piropeado a Jefferson?

Es lo que vende, es lo que vende... ja, ja, ja. Yo voy a saludar a Adriano Leite (futbolista brasileño), de repente salimos en titulares...



Entonces, lo que ella busca es salir en titulares...

No lo sé ni me interesa en qué anda. Lo único que yo creo es que Jefferson está mirando para arriba, ya no está mirando hacia abajo.



Por cierto, se comentó que ya oficializaste tu relación con Ítalo...

Toda la semana han hablado de eso, pero no hemos oficializado nada. Ninguno ha hablado sobre el tema. Estoy bien con él, muy tranquilos.



¿Qué falta para que oficialicen? ¿Tienes miedo de equivocarte nuevamente?

No es eso, sino que así nos sentimos bien. No tenemos la necesidad de decir que tenemos una relación, que somos enamorados ni nada parecido. Estamos en el proceso de conocernos.

