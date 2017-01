Yahaira Plasencia: ¿Michelle Alexander la convertirá en actriz? [VIDEOS]

¿Yahaira Plasencia llegará por la puerta grande a la actuación? Pues, todo indicaría que sí. En una entrevista con el programa Domingo al día, la salsera dejó en claro que quiere que el año 2017 sea completamente suyo.



“Estoy incursionando en la actuación. Habrá algunas sorpresitas. (Es) para el canal cuatro, específicamente”, contó Yahaira Plasencia, quien hace poco fue criticada por las seguidoras de Melissa Klug por posar para unas fotos en el distrito de Chucuito.



Pero, ¿en qué manos estaría la cantante? Pues, todo indicaría que Yahaira Plasencia, quien no cuenta con estudios de actuación, sería esculpida por lo conocida Michelle Alexander.

Ambas fueron juntadas en el programa El Gran Show, reality de baile en el que Yahaira Plasencia tuvo una gran notoriedad por sus contorneos y performances con diferentes ritmos.

En otra parte de la conversación, la joven de 21 años dejó para el olvido la polémica con Melissa Klug por haber posado en bikini en Chucuito. “No sabía que vendríamos aquí. Los organizadores me trajeron”, sostuvo Yahaira Plasencia.



Otro tema que la artista tocó fue su vínculo con Jefferson Farfán, el cual no quiso aclarar. "Si estamos o no, es mi tema personal", indicó Yahaira Plasencia.

