Yahaira Plasencia y Milett Figueroa enfrentadas ¿Quién baila mejor? [VIDEO]

Miden sus fuerzas. Yahaira Plasencia y Milett Figueroa destacan en diferentes rubros. Sin embargo, hay algo en la que ambas demuestran que tienen talento: el baile. La reina del totó dejó en claro que sabe mover las caderas. Y la actriz de De Vuelta Al Barrio no se queda atrás.

Ambas dejaron en claro que tienen un nivel bastante alto de baile. Tanto Yahaira Plasencia como Milett Figueroa ganaron una temporada en El Gran Show cada una. Y ahora, miden nuevamente su talento. En el programa 'En Boca de Todos', las dos jóvenes se enfrentaron en un reto de baile.

El programa ponía diversos géneros de baile y tanto Milett Figueroa como Yahaira Plasencia debían demostrar su habilidad. Mientras que la Miss Talent of The World se movió al ritmo de Texmex y Rock and Roll, la salsera demostró por qué es la reina del totó.

El duelo fue interrumpido por Carlota. Y nunca se dio a una ganadora. No sabremos quién brilló más. ¿Qué opinas? ¿Quién se mueve mejor: Milett Figueroa o Yahaira Plasencia? Comparte tu opinión.

Hace unos meses, Milett Figueroa y Yahaira Plasencia estuvieron juntas en un evento. La actriz estuvo a cargo de la animación mientras que la salsera se presentaba con su orquesta. En aquella ocasión, ambas bailaron al ritmo del totó.

Yahaira Plasencia ganó El Gran Show hace algunos años cuando mantenía una relación con Jefferson Fafán. Milett Figueroa logró llevarse la corona en el 2016 cuando hizo dupla con el bailarín Patricio Quiñones, quien terminó convirtiéndose en su enamorado.

