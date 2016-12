Yahaira Plasencia, Milett Figueroa, Magaly Medina: ¿Qué les espera a las figuras de Chollywood el 2017?

Aun día del nuevo año, la ‘brujita’ Mónica Galliani vaticinó sobre lo que le deparará a los artistas de Chollywood para el 2017, en el amor, salud y trabajo.

MAGALY MEDINA



Tendrá contradicciones con su esposo Alfredo Zambrano, pero tratará que todo quede entre cuatro paredes, porque el hijo de Magaly Medina no acepta al notario, lo que podría originar que ella (Medina) caiga en depresión.

GISELA VALCÁRCEL



Estará emocionalmente sola, pero con bastante trabajo. Tendrá dos pretendientes menores, pero no llegará a tener nada estable.

YAHAIRA PLASENCIA Y JEFFERSON FARFÁN



Yahaira Plasencia tiene comunicación con Jefferson Farfán. No retoman la relación, pero coincidirán en reuniones y lugares públicos. A Jefferson le saldrán nuevas oportunidades laborales y tendrá una relación cordial con Melissa Klug.

RODRIGO GONZÁLEZ, ‘PELUCHÍN’



Continúa trabajando en Latina durante el 2017 y le irá bien. Tendrá problemas familiares, que arrastra desde hace un tiempo.

ANGIE ARIZAGA Y NICOLA PORCELLA



Angie Arizaga continúa su relación con Nicola Porcella, pero seguirán teniendo sus altibajos. Él sigue siendo celoso con ella. Además, tratará de mantener una imagen irreal con Angie y el público.

MILETT FIGUEROA



Tendrá nuevos proyectos de trabajo. Seguirá con su pareja ‘Pato’ Quiñones, pero no durarán mucho tiempo. Milett Figueroa viajará mucho y tendrá nuevos pretendientes.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ



Él no sabe lo que quiere. No regresa con Karla Tarazona, con quien tendrá problemas porque no cumplirá económicamente. Ella le pondrá un ultimátum y lo podría demandar.

ROSÁNGELA ESPINOZA



Rosángela Espinoza tiene otros intereses en la vida y muchos retos por cumplir.

MELISSA PAREDES Y ‘GATO’ CUBA



Melissa Paredes aparecerá poco en los medios, porque a su esposo no le gusta mucho. Ella le dará prioridad a su matrimonio y se enfocará en crecer como empresaria. Le irá bien en su relación y encargarán un bebé.