Yahaira Plasencia incursiona en el mundo del modelaje y se le ve así [FOTOS Y VIDEO]

La bailarina y cantante Yahaira Plasencia da el salto al modelaje. Así se puede ver en su Instagram, donde la salsera modela bikinis para la marca Spiaggia.



El Facebook de la marca Spiaggia utiliza en su fan page como foto de perfil una imagen donde aparece Yahaira Plasencia usando un bikini morado. Los usuarios en Facebook criticaron la decisión de la marca de usar a Yahaira Plasencia como modelo.



Los seguidores de Yahaira Plasencia la alientan a que continúe como modelo y afirman que se ve más bella que nunca. Al respecto, la salsera escribió que esta es una nueva etapa en su vida.

"Estamos coordinando el desfile de Yahaira, aún no tenemos fecha, pero lo que sí tenemos claro es que sería en el sur", dijo el representante de Yahaira Plasencia a tráves del WhatsApp a Trome.pe



Yahaira Plasencia realizó una sesión de fotos este fin de semana para la mencionada marca de bikinis en Chucuito. En una entrevista para Domingo Al Día, Yahaira Plasencia mostró su sorpresa cuando le hicieron ver que se encontraba en el barrio de Melissa Klug.



Sin embargo, dejó en claro que la empresa que la contrató eligió el lugar de la sesión de fotos. "¿Esto es Chucuito? Ah, no sabía. Bonito ah. Sí, me gusta. Está lindo (...) Por si acaso, ellos eligieron las locaciones, yo no. Me dijeron 'playa' y esto es playa. Me dijeron 'las caras de Atahualpa, en la casa Grau, aquí, no sabía que era Chucuito pero nada", comentó Yahaira Plasencia.