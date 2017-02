Yahaira Plasencia: La persona que menos esperas la defiende de críticas malintencionadas [VIDEO]

La cantante Yahaira Plasencia recibe críticas tras la difusión del audio donde se muestra soberbia con las ex integrantes de su orquesta. No hay muchas personas del mundo del Espectáculo que la defiendan, excepto por la modelo Anahí de Cárdenas.



La modelo Anahí de Cárdenas utilizó su cuenta de Twitter para referirse a las críticas que recibe Yahaira Plasencia. La también actriz se mostró afectada por el 'cargamontón' que recibe la joven de 22 años.



"No entiendo por qué rajan tanto de 'La Yahaira'. Me da pena que cuando alguien triunfa los que están más cerca siempre lo quieren traer abajo", escribió la actriz Anahí de Cárdenas.

La modelo salió en defensa de la cantante de Salsa. La modelo salió en defensa de la cantante de Salsa.

Los seguidores de Anahí de Cárdenas le escribieron afirmando que así es el Perú, otros le dijeron que Yahaira Plasencia maltrata a su orquesta. Sin embargo, la modelo continúo defendiendo su postura porque le causa pena el 'cargamontón' contra la salsera.



Como se recuerda, esta semana salió a la luz un nuevo audio que no solo evidenciaría el carácter explosivo de Yahaira Plasencia, sino la deja como soberbia. En el material difundido por Amor Amor Amor, se escucha cómo la salsera se jacta de haber creado las coreografías para Son Tentación.



"Así les llegue al tacho, porque ellas saben que todo lo que saben en baile lo han aprendido de mí, todo el estilo, todo, todo, todo, todo es mío y eso es lo que jala mucho en ella", dice Yahaira Plasencia en un audio difundido por Amor Amor Amor.