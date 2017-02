¿Yahaira Plasencia se queda sin representante? [VIDEO]

César Távara, primo de Jefferson Farfán y representante de Yahaira Plasencia, estaría cansado de los escándalos de la salsera y evaluaría dejar de ser su mánager después de las denuncias públicas de sus extrabajadores y las polémicas que protagonizó el año pasado.

En entrevista con el diario la Karibeña, César Távara manifestó que no volverá a defender públicamente a Yahaira Plasencia y que su abogado tendrá que responder por la salsera.

"Ella (Yahaira Plasencia) verá lo que hace, yo ya no pienso hablar más. Ella verá su imagen, yo ya no pienso hablar ni poner las manos al fuego por alguien, ya muchas veces lo he hecho", declaró César Távara.

Incluso, el primo de Jefferson Farfán conversaría con Yahaira Plasencia personalmente para evaluar cómo continuar con su trabajo pues él ahora está a cargo de su nueva empresa de representaciones 'Tagu' y manejará la discoteca 'Búnker'.

"Yo tengo que conversar con ella por todo lo que está pasando. Más que todo no hay orden y creo que ella sí necesita una persona que la asesore bien y que ella más que todo le haga caso porque así no se puede trabajar tranquilo", contó César Távara en la publicación.

Hace unos meses, se especuló sobre la representación de Yahaira Plasencia. Según se comentó Helmut Lindner, el hermano de Milett Figueroa, se habría reunido con la salsera para representarla. Sin embargo, César Távara desechó todos los rumores y comentó que la cantante seguiría bajo su representación.

