Yahaira Plasencia: Tras duros insultos, cantante toma radical decisión [VIDEO y FOTOS]

Desde que empezó su carrera como solista, Yahaira Plasencia ha recibido duros comentarios en redes sociales. Muchos de sus críticos se sienten valientes detrás de un monitor y la insultan, es por esta razón que no sorprende la decisión que la salsera tomó.

Yahaira Plasencia decidió desactivas los comentarios en su cuenta de Instagram. La salsera no soportó los insultos que recibe diariamente de sus críticos, es totalmente comprensible ya que la joven tiene 23 años.

No es la primera vez que Yahaira Plasencia se muestra afectada por los insultos y críticas sin sentido. La cantante y bailarina contó que cuando recién empezó su relación con el futbolista Jefferson Farfán no soportó el peso de la exposición pública y tuvo crisis depresivas.

Yahaira Plasencia afirma que tenía que pedirle a su madre que la acompañara en las noches a pasear por el parque porque sentía un dolor inmenso en el pecho. Incluso, la cantante confesó que tuvo que ser internada dos veces por depresión.



"Ahora soy menos confiada, tengo un equipo de trabajo que se encarga de mi empresa. Pero sí todo lo que me ha pasado a mi corta edad, en ese momento tenía 21, ahora tengo 22, fue fuerte, yo no supe como manejarlo...No pensé que era tan fuerte. A mí me llegaron a internar dos veces por depresión", dijo Yahaira Plasencia en esta entrevista.

