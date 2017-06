La cantante Yahaira Plasencia fue presentada por todo lo alto como la nueva integrante de Esto es Guerra. Su presencia en el reality generó todo tipo de reacciones pero una de estas fue la más polémica. El futbolista Jerson Reyes le mandó una indirecta a la salsera.

Recordemos que Jerson Reyes fue el futbolista acusado de ser la 'trampa ' en la relación que mantenía Yahaira Plasencia con Jeferson Farfán. El último fin de semana, ella lo acusó de haberle tirado hielo en uno de sus shows.

Ahora, Yahaira Plasencia ingresa a Esto es Guerra por la puerta grande pero Jerson Reyes considera, supuestamente, que la 'reina del totó' armó este escándalo para figurar en televisión.

Jerson Reyes en Facebook Jerson Reyes en Facebook

"Todo tenía un por qué. Mentiras y más mentiras. Saquen sus propias conclusiones y dejen de ser ilusos", fue lo que publicó Jerson Reyes en sus redes sociales. ¿Habrá sido para Yahaira Plasencia?

YAHAIRA 'SIN PALTAS' EN EEG

"No soy muy buena en la competencia pero vamos a ver como me va. Estoy con el programa y con la orquesta", dijo brevemente Yahaira Plasencia tras su presentación en Esto es Guerra.



Por otro lado, Yahaira Plasencia negó que tenga alguna rivalidad con Rosángela Espinoza, con quien podría compartir equipo. "Si me ponen a competir con ella no tengo ningún problema", agregó.