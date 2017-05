Yahaira Plasencia le responde 'Cuto' Guadalupe por decir que se 'cuelga' de Jefferson Farfán [VIDEO]

Yahaira Plasencia no se quedó callada luego de que 'Cuto' Guadalupe la acusara de seguir mencionando a su sobrino Jefferson Farfán para tener notoriedad, esto por un piropo que la 'Reina del Totó' le lanzó al jugador en 'Esto es Guerra'.

Yahaira Plasencia respondió además por el trascendido de que ella habría vetado a 'Cuto' Guadalupe para que no participe como jurado en 'La Reina del Swing', el reality de 'Esto es Guerra' en el que la salsera busca a la nueva integrante de su orquesta.

"Yo no he hecho en ningún momento eso, acá invitan a los jurados y ni siquiera me consultan, eso es parte de la producción. La producción tiene que ver eso, yo simplemente vengo con lo que me gusta a mí porque, fuera de ser un trabajo, estoy buscando a la chica de mi orquesta. Entonces, el jurado que venga a acompañarme, yo no tengo ningún problema", fue lo que dijo Yahaira Placencia sobre 'Cuto' Guadalupe.

Yahaira Placencia también respondió así a las críticas de 'Cuto' Guadalupe: "Prefiero no hablar de terceras personas, no menciono a nadie, nunca hablo de nadie y prefiero quedarme así. Yo respeto la opinión de todas las personas, sean malas o buenas... Eso fue una broma nada más, yo nunca toco a Jefferson porque no me gusta hacerlo. Nunca me han visto en un problema de espectáculos hablando de mi relación o mi ex relación porque jamás lo he hecho. Le tengo respeto no solo a él sino a su mamá así que ahí queda. No tengo necesidad de colgarme de nadie porque gracias a dios tengo trabajo y el día que no salga en televisión voy a seguir trabajando porque talento tengo".

De otro lado, Yahaira Placencia se mostró feliz por la relación de Alondra García Miró y Christian Meier y contó que por su lado no se encuentra buscando una relación pues se encuentra enfocada completamente a su trabajo.