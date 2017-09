¿Yahaira Plasencia es 'sobrada'? Ricky Trevitazo lanza misil contra salsera [VIDEO]

Ricky Trevitazo dijo que Yahaira Plasencia es sobrada, ya que cada vez que se cruza con la salsera en algún evento, no lo mira ni saluda.



“Ella (Yahaira Plasencia) y yo somos músicos, la respeto por eso, pero nos hemos cruzado en más de una oportunidad y ni porque la llamé para saludarla, me mira, parece sobrada”, afirmó Ricky Trevitazo.



Por su parte, Yahaira Plasencia comentó que no le interesa lo que diga Trevitazo porque no la conoce.



“Nunca me lo he cruzado... es su problema (si cree que es sobrada) porque estoy tranquila. Si tiene algún inconveniente conmigo, como creo que varios de la farándula, será porque no me conoce. Obviamente cada uno tiene su punto de vista y se respeta”, precisó sobre Yahaira Plasencia.