¿Yahaira Plasencia o Rosángela Espinoza? La salsera y la 'chica selfie' se vieron enfrascadas en una fuerte discusión durante la elección de los equipos en Esto Es Guerra. Ambas se sacaron sus trapitos en pleno programa y los conductores le tuvieron que poner fin abruptamente.

"No eres mi amiga Yahaira. Lo que pasa es que no me gusta la gente que se cree diva", dijo Rosángela Espinoza. Yahaira Plasencia no se dejó y le dijo que "no contestaría nada" porque la chica selfie solo le gusta figuretear. Pero la salsera no soportó la actitud de su contrincante y terminó por destruirla.

"Mira, mejor sigue con tu show infantil que nadie te contrata", manifestó Yahaira Plasencia. "Si yo tuviera un hijo, ni fregando te contrataría", sentenció en el último episodio de Esto es Guerra.

Esto es Guerra

Esta pelea fue revivida por Rebeca Escribens en el programa América Espectáculos. La conductora del segmento le preguntó su opinión a Verónica Linares sobre qué guerrera elegiría para su equipo. La periodista señaló que Yahaira Plasencia es una buena artista y no entiende qué hace en Esto Es Guerra.

"La han jalado porque es cantante. Si se trata de artistas creo que Yahaira Plasencia. Yo no sé por qué ha ido ahí (Esto es Guerra) Mil veces la prefiero en los escenarios cantando, moviendo el totó, alegrando a la gente. Es una artista completa. No tiene tiempo de ensayar o practicar. No pues. ¿Quién tiene tiempo de hacerlo? Los guerreros porque ellos se dedican a eso", dijo Verónica Linares.

Ante esto, Rebeca Escribens entendió el punto de la periodista y manifestó que si Yahaira Plasencia trabaja de noche, no tiene tiempo para prepararse para Esto Es Guerra. Incluso, bromeó con el tema del gimnasio y dijo que ni Verónica Linares ni ella tenían tiempo para ir a ejercitarse.

"Hay que resaltar que ​la mujer canta de noche, tiene una vida bastante agitada ¿En qué momento tiene tiempo de entrenar de día para rendir en el programa?", dijo Rebeca Escribens.

Conductores de América Espectáculos sobre Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza

