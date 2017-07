¿Yahaira Plasencia es interesada? Ella responde esto y habla de mucho más [VIDEO]

Yahaira Plasencia confesó que una de las cosas que más le molestan es que la califiquen de interesada, en clara alusión a la relación que tuvo con Jefferson ‘Foquita’ Farfán.



“Yo no necesito hablar ni colgarme de nadie para estar donde estoy. Muchos dicen que no tengo ni para comer, pero yo trabajo desde siempre. Lo que más me ha dolido es que digan que soy interesada, convenida, que me cuelgo de mi expareja para tener contratos, a ver muéstrenme si me he sentado en algún programa a hablar de él, jamás”, dijo Yahaira Plasencia, quien reveló que debutará en la actuación en la serie ‘Cumbia pop’.



“Este año ha estado lleno de bendiciones para mí. Voy a debutar en la actuación. Es una serie musical y hago de mala porque dicen que tengo cara de mala”, contó Yahaira Plasencia a la Chola Chabuca, con quien ‘limó asperezas’ tras estar distanciadas, casi por un año, después del encuentro que tuvo con Paula Arias en el ‘Reventonazo’.



“Siempre te he respetado, Cholita, pero me incomodó el encuentro con Paula. Si hace poco acepté juntarme con ella en ‘Esto es guerra’ es porque había pasado más de un año, ya he madurado, sé como llevar las cosas, sé manejarla con pinzas. A Paula le deseo lo mejor, no le guardo rencor”, agregó Yahaira Plasencia.