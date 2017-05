Yahaira Plasencia se luce con sexy vestido pero le hacen roche en vivo por este detalle [VIDEO]

¡Qué roche! Yahaira Plasencia apareció en el programa En Boca de Todos como invitada del día. Sin embargo, jamás esperó que le hicieran una observación en pleno programa en vivo que la hiciera sonrojar.

¿Qué pasó? Yahaira Plasencia llegó al set y fue elogiada por todos por lucir un infartante vestido que tenía un gran escote y dejaba ver sus largas piernas. Incluso Ricardo Rondón la invitó a lucirse como si caminara en pasarela.

Yahaira Plasencia no dudó en caminar con paso sexy por todo el set de En Boca de Todos. Sin embargo, mientras caminaba, la cantante fue interrumpida por 'Carlota'. El personaje interpretado por Carlos Vílchez le tenía preparada una 'bomba'.

Yahaira Plasencia en En Boca de Todos

"Espérate, espérate. Mi reina, no te me luzcas mucho mi vida. Estás con un 'rochabú' bravo. ¿Tú sabes quién se puso ese mismo vestido? Pero igualititito. ¿Sabes quién se lo puso?", le dijo Carlota a Yahaira Plasencia.

Cuando le increparon que el vestido que usaba ya lo había lucido otra persona, Yahaira Plasencia quiso salir del set para cambiarse de prenda. "No es justo, yo fui... No, no me digas. Voy a ir a cambiarme ahorita, lo juro. No me digas eso"

¿De quién se trata? Yahaira Plasencia se enteró en vivo que Angie Arizaga había usado el mismo vestido para el programa 'La Previa' del día domingo. Incluso la producción le puso la fotografía que la 'negrita' había puesto en su cuenta Instagram.

Angie Arizaga en La Previa Angie Arizaga en La Previa

