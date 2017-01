Yahaira Plasencia sigue siendo criticada por participar en serenata a Lima

La cantante Yahaira Plasencia fue duramente criticada en las redes sociales, tras su presentación en la serenata de Lima, donde brindó un show de 40 minutos.

“Qué pena que en la actividad tan bonita... una mujer la manche con su baile tan vulgar. Lo único que hace es mover el p..., nada de talento”, “Ponen cualquier cosa en el escenario con un baile barato. Hay artistas de verdad que deberían estar en el escenario”, “¿Dónde están los verdaderos criollos?”, “¿Dónde está Lucía de la Cruz, Bartola o Cecilia Bracamonte”, fueron algunos de los comentarios que se leían en las redes sociales, con respecto a la presentación de Yahaira Plasencia.

‘EL PASADO, ES PASADO’



De otro lado, Yahaira Plasencia estuvo como invitada ayer en el programa ‘En boca de todos’ y señaló que no desea volver a enamorarse, tras su ruptura con Jefferson Farfán.

“Por ahora no deseo enamorarme, estoy enfocada en mi carrera. Es un año nuevo y el pasado es el pasado”, expresó Yahaira Plasencia, quien reconoció que su fama se incrementó a raíz de que inició una relación con la ‘Foquita’.

“Todos saben que me hice popular y conocida por él, pero eso no quita que tenga talento. Me encantaría hablar de Jefferson, pero no puedo, me reservo eso”, agregó Yahaira Plasencia.