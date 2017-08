¿Yahaira Plasencia se cree diva? Mira todo lo que dice empresario que la llevó a Europa

“Yahaira Plasencia se cree diva, no es humilde y maltrató a los músicos que le pusimos para que la acompañen en su gira por Europa”, dijo el empresario Julio García Alarcón al enterarse que la salsera, en una entrevista para ‘KarmmaT TV Producciones’, lo culpó de su ‘mala performance’.

“Estoy decepcionado de Yahaira Plasencia, porque aposté por ella, pese a que amigos peruanos me decían que no la contrate. Se cree diva y encima me culpa porque el público la pifió durante la presentación que hizo en Milano, además canceló otras por las que se le pagó. Realmente es complicada.

¿Por cuántas presentaciones contrataste a Yahaira?



Por 5 fechas. El 28 de julio se presentó en Firenze, 29 Milano, 30 Roma, 4 de agosto en Barcelona, 5 en Madrid y 6 se estaba viendo si sería en Milano o París. Para que venga le pagué la mitad de la gira en Lima y aquí se le cancelaba el otro 50% antes de subir al escenario. En el contrato se especificó que las presentaciones se harían con orquesta y pista. Le contratamos músicos, se les dio una hora de ensayo de 6 a 9 y no se presentó. Además, cuando vio a los músicos dijo: ‘¿estos son músicos?’, y uno de ellos, que ha tocado con Celia Cruz, Marc Anthony, Laura Pausini, le respondió: ‘A mí no me vas a tratar así...’. Sentí vergüenza ajena, le falta humildad.

Yahaira Plasencia

¿Y en la gira la acompañó Bryan Solís?



Sí, él llegó un día después y tuvimos que hacernos cargo de su traslado, alimentación y hospedaje cuando no estuvo estipulado en el contrato, porque ella venía con su mánager (Maritza Rodríguez) y una corista, pero lo hicimos por quedar bien y porque soy amigo de Jefferson (Farfán) y, como ella fue su pareja, quise darle un buen trato como ocurrió con Jossimar y su Yambú, quienes son A1.

Se dice que él (Bryan) es su pareja...



No lo sé, pero ella se cambió de habitación cuando el muchacho llegó.



¿Yahaira cumplió con todas las presentaciones?



No. En Roma, el dueño de la discoteca y público no quiso que se presente porque se puso muy engreída, quiso salir a la una de la madrugada cuando estaba programada para las 9 de la noche y para esa presentación se le abonó el otro 50% que faltaba de esa fecha. En Madrid no actuó y también quiso que se le cancele, pero con la experiencia de Roma, no lo hicimos. Ojalá cambie su actitud, porque es una chica con talento, pero si sigue así, no le irá bien.