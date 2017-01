Por: Milagros Casas



George Neyra, bailarín con quien Yahaira Plasencia participó en ‘El Gran Show’, afirmó que los músicos que han salido a hablar mal de la salsera son unos malagradecidos y aclaró que la ‘Reina del totó’ no es ‘tacaña’, sino ‘ahorrativa’.

“Ellos dicen que Yahaira Plasencia no les pagaba, que les daba 7 soles para su menú y que los despidió arbitrariamente días antes de Navidad, pero en el mundo de la salsa es así, hay músicos que entran y otros salen. Conozco a Yahaira, sé que es una chica con carácter, quizá muy especial, pero todos se dedican a hablar mal de ella porque es lo único que les va a servir”, afirmó.

¿Es explotadora?



No, nada que ver... es un poco ahorrativa. No malgasta su dinero, pero eso no es malo.

De otro lado, Yahaira Plasencia se comunicó con el programa ‘Cuéntamelo todo’ para responder a sus exmúsicos Toribio y Víctor Hugo Oliva, asegurando que les pagó y no quiere entrar en dimes y diretes con ellos, porque está en una etapa de su vida donde solo quiere trabajar tranquila.

“A los señores se les reconoció su dinero cuando salieron de la orquesta, jamás los dejaría en el aire”, señaló Yahaira Plasencia.

‘QUE SE BAJE DE LA NUBE’



Por otro lado, Paula Arias marcó distancia de Yahaira Plasencia por las acusaciones de maltrato, afirmando que ‘Son tentación’ es una familia.

“Prefiero no comentar sobre lo que ella haga o deje de hacer, pero en ‘Son tentación’ todos somos iguales, somos familia. Por tener una empresa, un negocio, no se te pueden subir los humos”, dijo Paula.