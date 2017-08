Yahaira Plasencia: Trolean a la salsera en pleno show en Barcelona [VIDEO]

Yahaira Plasencia quiere brillar con luz propia. Después de su mediática relación con Jefferson Farfán, la salsera solo busca que su talento hable por sí mismo y el público se olvide del romance que tuvo con el futbolista.

Sin embargo, y pese a que la relación terminó hace mucho, las personas no pueden dejar de recordarle a Jefferson Farfán. Eso sucedió durante un show en Barcelona. Yahaira Plasencia viajó a Europa para su gira por las colonias peruanas pero no esperó que el público le gritara el nombre del futbolista.

¿Qué pasó? Yahaira Plasencia animaba una de sus presentaciones, interactuando con uno de los asistentes al concierto. Sin embargo, el pícaro sujeto le mencionó a Jefferson Farfán con una divertida frase.

"¿Farfán te besa el pie?", dijo el sujeto. Rápidamente, todo el público se rió y aplaudió su ingenio. Yahaira Plasencia no supo cómo responder y no se le ocurrió mejor forma que actuar como indignada. "Agárrame que le pego", dijo la cantante.

Yahaira Plasencia

"¿Cómo vas a decir eso? El público ya no se acuerda", siguió Yahaira Plasencia. Sin embargo, terminó siendo troleada por su propia audiencia: todos le gritaron el nombre de su expareja. "¡Farfán, Farfán, Farfán!"

Como el hombre seguía fastidiándola con el mismo tema, Yahaira Plasencia le preguntó si es que pertenecía a algún programa de espectáculos de Perú. "Gracias Rubén, me fregaste la noche", finalizó la salsera, quien invitó al sujeto a retirarse del escenario.

Si bien Yahaira Plasencia no quiere que la sigan relacionando con Jefferson Farfán, lo cierto es que recientemente el futbolista envió un mensaje que terminó beneficiándola. La 'Foquita' escribió a través de su Facebook un texto directo a sus familiares para pedirles que dejen de atacar a su expareja.

"No soy de estar saliendo a hablar de mi ex pareja y por lo mismo no estoy de acuerdo cuando familiares míos (tíos/familiares con quienes no tengo comunicación de tiempo) lo hacen", escribió Jefferson Farfán.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.