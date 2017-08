Yahaira Plasencia: Tula Rodríguez le pide más humildad [VIDEO]

Tula Rodríguez espera que Yahaira Plasencia cambie de actitud y tenga ‘más humildad’, ahora que van a estar juntas en la telenovela ‘Cumbia pop’.



Como se recuerda, cuando Tula Rodríguez participó en ‘Amor de madre’, Yahaira Plasencia fue invitada a grabar en una escena, y no solo llegó varias horas tarde, sino que pidió iniciar el rodaje inmediatamente porque tenía que irse, lo que generó molestias en todo el elenco.



“Creo que ella (Yahaira Plasencia) tendrá un papel de mala, pero todavía no hemos grabado”, comentó Tula Rodríguez.



La última vez que compartiste un set con ella no te dejó la mejor impresión...

Sí, pero creo y confío en que va a tener una buena actitud...



La han criticado por la gira que hizo a Europa por su falta de profesionalismo, incluso dicen que cobró por las fotos.

Creo que si quiere cobrar y la gente le paga, estamos bien, pero debe cambiar algunas cosas porque siempre la critican.

¿Será que el entorno no la ayuda?

No sé qué cara... le pasa... pero tampoco es justo que llegue y le griten esas cosas (quitamaridos).



Magaly llamó a Gisela la ‘lejía de la televisión’ porque ‘blanquea’ a sus invitados minimizando sus escándalos, como lo hizo con Christian Domínguez.

Qué te puedo decir, quizá le funciona a la señora... lo de Christian es un caso y puede sonar un poco fuerte lo que voy a decir, pero no es el tipo de hombre que desearía para mi hija.



(M. Casas)