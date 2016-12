¿Yahaira Plasencia visitó el departamento de Jefferson Farfán? Mira estas fotos

El año 2016 está por terminar y hasta ahora no sabemos si Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia mantienen una relación amorosa. Recordemos que hace algunas semanas, ambos fueron vistos juntos en un entrenamiento privado en el Campo de Marte, en donde fueron captados en video.

Incluso Michelle Alexander comentó en la última gala de Reyes del Show que Yahaira Plasencia se veía más feliz que nunca y que le habían contado que la salsera y Jefferson Farfán habrían retomado su romance.

"Le has preguntado a Yahaira por qué está tan sonriente. ¿Por qué no te da la primicia? ​Yo me he enterado de muy buena fuente", dijo Michelle Alexander para admiración de muchos.

¿Se habrá reconciliado con Jefferson Farfán? Gisela Valcárcel y el público se hizo ​esta pregunta luego de la revelación de Michelle Alexander sobre Yahaira Plasencia.

Sin embargo, la salsera solo atinó a reírse tímidamente tratando de ocultar su sorpresa. La salsera fue cautelosa en dar su respuesta ante el cuestionamiento de Gisela Valcárcel.

Lo que ha despertado más suspicacias alrededor de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia es una una fotografía que la salsera recientemente subió a Instagram.

Yahaira Plasencia en el ascensor Yahaira Plasencia en el ascensor

Pero lo que llamó la atención es que Yahaira Plasencia se encontraba en un ascensor muy similar al de la casa de Jefferson Farfán. El futbolista había posteado una fotografía hace más de un mes en el ascensor de su departamento.

Jefferson Farfán en el ascensor Jefferson Farfán en el ascensor

¿Acaso Yahaira Plasencia llegó a visitar a Jefferson Farfán? ¿Lo habrá saludado por Navidad? ¿Qué está pasando? El 2016 termina y aún no sabemos qué pasará con estos dos.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.