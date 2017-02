Yiddá Eslava graba 'sensual' video para bajar 17 kilos en 2 meses, pero la realidad es otra [VIDEO]

La escritora y ex participante de Combate, Yiddá Eslava, publicó un video en su cuenta de Instagram que se ha vuelto en viral rápidamente por lo que promete. En la grabación la madre primeriza afirma que se trata de un video para bajar 17 kilos en 2 meses, pero en verdad es una broma para sus seguidores.



En el video publicado por Yiddá Eslava se observa aparentemente a la ex participante de Combate haciendo sentadillas. En todo momento sólo se enfoca sus piernas y su trasero.



También se escucha la voz de Yidda Eslavá afirmando los ejercicios que se tienen que hacer para bajar 17 kilos en 2 meses. "Todas las mujeres queremos vernos bonitas,eso se logra con una buena alimentación y ejercicios 4 veces a la semana", se le escucha decir a Eslavá.



El el segundo 14 del video se revela la verdad. Yiddá Eslavá con locución en off afirma que hay que reducir el azúcar. "Es muy difícil eliminar la celulitis, por eso mismo como no lo logré lo puse a Julián a grabar el video". Si, caímos todos.



La cámara sube hasta la cara de Julián Zucchi quejándose en broma de tener que grabar el video. "Basta Yiddá, todo por un like", protesta el ex participante de Combate.

El video finaliza con Yiddá Eslava y Julián Zucchi usando lentes de sol negros como los de "turn for down what". Listo, lo lograron, en un minuto trolearon a sus seguidores y hasta a su Tío Trome.