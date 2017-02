Yiddá Eslava y su indignado mensaje contra gente que hizo esto en huaicos [VIDEO y FOTOS]

Diferentes figuras de la televisión se pronunciaron acerca de los huaicos que vienen afectando a nuestro país. Uno de los comentarios que más llamó la atención es el de la ex figura del reality Combate, Yiddá Eslava, quien utilizó su cuenta de Instagram para referirse a la indiferencia con que autoridades y personas en general vienen refiriéndose al tema.



Yiddá Eslava publicó dos videos que título como "¿En qué momento se jodió el Perú?", la pregunta que se hace el personaje de Zavalita en la novela 'Conversación en la Catedral' del premio Nobel, Mario Vargas Llosa.



Yiddá Eslava al igual que el personaje de 'Zavalita' cuestiona la indiferencia de las personas. "Vi gente en puentes mirando a la parte de abajo se divertían viendo el desastre y se mofaban de la gente que se resbalaba y se caía, lo hacían desde un puente. Ni siquiera atinaban a ayudarlos", dice bastante molesta y acompaña su video con escenas de noticieros.



Yiddá Eslava también se muestra indignada por la subida de los pasajes para la gente que tienen llegar a la zona del desastre. "¿Cómo es posible qué permitan que el transporte público duplique o triplique la tarifa para las personas que se dirigen hacia esa zona, cuando es lógico que si tienen que venir o llegar a esa zona es porque viven o trabajan ahí, eso quiere decir que se han visto afectados ¿Con qué corazón pueden hacer eso? ¿Cómo pueden lucrar con la desgracia ajena?", afirma la joven mamá.



La ex integrante del reality Combate arremete contra las autoridades que no se han hecho presentes y dejan a la gente sumida en la desgracia. "Ayer me he quedado hasta la 1 de la mañana viendo noticieros de lo que ocurrió. En ese momento los únicos que se acercaban era el serenazgo de la misma Municipalidad de San Juan de Lurigancho o de la misma comisaria ¿Dónde estaba las Municipalidad de Lima, donde estaban las autoridades, dónde estaba Defensa Civil? ¿Ellos no trabajan de madrugada? ¿La gente tiene que esperar ocho, diez horas hasta que se le pueda atendar? Por favor, qué está pasando", afirma Yiddá Eslava en la segunda parte de su video.



Finalmente, Yiddá Eslava hace un llamado a sus seguidores para que ayuden llevando víveres no perecibles y palas. "Hay muchas formas de ayudar. Por ejemplo, en mi caso que tengo un hijo chiquito, voy a ir a llevar agua, víveres no perecibles para que puedan ser redistribuidos entre la gente que necesita. Si tu estás con las capacidades y tienes el tiempo, anda, mete pala, ayuda a la gente, te lo van a agradecer. No necesitas conocerlos, solo necesitas tener la voluntad de ayudar", dice la ex integrante del reality. Tío Trome bendice a Yiddá Eslava por sus sentidas palabras, aprende Isabel Acevedo.