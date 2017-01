Yiddá Eslava y Julián Zucchi arremeten contra Ozuna por esta razón [VIDEO y FOTOS]

La pareja conformada por Yiddá Eslava y Julián Zucchi realizó un video para hacer reflexionar a sus seguidores sobre la letra de la versión remix de la canción "Me reclama" del cantante de reggaetón, Ozuna. El video fue publicado en sus cuentas de Instagram.



En el material audiovisual, Julián Zucchi aparece al lado de Yiddá Eslava y dice: "Quiere que le meta duro con el prepucio, se puso en cuatro patas quiere que le entre por donde le sale....". Eslava se muestra incomoda y molesta con lo que dice su pareja.



Yiddá Eslava reclama en el video: "¿Te parece grosero? Pues es muy posible que tus hijos le hablen así a las mujeres en el futuro. Lo que acaba de decir Julián Zucchi es la letra exacta de una canción que pasan en todas las radios".



La pareja se refiere la versión remix de la canción "Me reclama" del cantante de reggaetón Ozuna, en la que colabora el cantante puertoriqueño Luigi 21 conocido como "Boki Sucio"¿El apodo no le queda nada mal, no?

La pareja continúa criticando la letra de "Me reclama". A su turno, Julián Zucchi dice irónicamente que los niños no pueden cantar esto, no pueden bailarlo. Yiddá Eslava se muestra sorprendida y muestra videos de niños y niñas cantando y bailando esa canción, en especial esa parte de la letra.



Julián Zucchi afirma que no critican el reggaeton, sino las letras que incitan a los niños a ser violentos con las mujeres. "Ojo, no estamos hablando mal del género si no de canciones específicas

que tienen letras o palabras que si lo diríamos en cualquier lado serían ofensivas o muy fuertes, incluso en televisión", afirma el ex integrante de Combate.



Yiddá Eslava finaliza haciendo énfasis en ese punto. "El reggaeton es el ritmo no las letras estúpidas que le ponen". La pareja termina sonriente ¿Qué opinas sobre el mensaje que brindan en este video?