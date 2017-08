Yola Polastri destruye a Michelle Soifer por show infantil en el Día del Niño: "Es una improvisada"

Yola Polastri dejó en claro que nadie puede ocupar su puesto. La animadora infantil tuvo unas duras declaraciones sobre Michelle Soifer después que se enterara que la Municipalidad de Lima la eligió para que tenga un show infantil por el Día del Niño. En la publicidad, se anuncia a 'Michi' por todo lo alto. El afiche está firmado por el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.

"¡Ven a celebrar el Día Del Niño con Micheille Soifer", se lee en la publicación de la Municipalidad de Lima que causó revuelo en redes sociales. Ante esto, Yola Polastri no desaprovechó la oportunidad para dar su opinión sobre esta decisión y declaró que ella es la única animadora infantil que existe en el Perú.

"Que Michelle haga un programa infantil, si eso es lo que quieren que entendamos en el aviso, no sé, no la veo. Creo que soy una especie en extinción, como la única animadora infantil, auténtica y original. No he cambiado de rubro, tampoco hago dos cosas a la vez", dijo Yola Polastri a Ojo.

Pero eso no fue todo. La popular animadora infantil considera como 'impovisados' a todos aquellos que hacen dos cosas al mismo tiempo y que no están dedicados 100% a ese rubro. Yola Polastri remarcó que Michelle Soifer destaca en otros aspectos.

"Al resto los considero improvisados, aventados, echados a la suerte. No puedes vender un show infantil si sabes que la persona no está dedicada a ese rubro. No entiendo ese aviso. Ella figura en otros rubros y lo hace genial", declaró Yola Polastri a Ojo.

Esta no es la primera vez que Yola Polastri tiene una opinión tan dura sobre un integrante de Esto Es Guerra. Hace unos meses, la animadora infantil arremetió contra el programa de competencia por 'armar parejas' e incentivar al 'besuqueo'.

"El programa infantil de TV4, es un besuqueo y cambio de parejas, los niños ven y admiran a los que les pegan a las mujeres. Ya aburren. Ya no saben que pareja armar, hacen parejas imposibles y no saben a quien besar y decir enamorado estoy, para tener una notita" ¡Ay, TV local!", escribió en su Twitter Yola Polastri.

La animadora infantil estuvo como invitada en El Gran Show para ser parte del jurado en la seminifinal. Aprovechando su presencia, Gisela Valcárcel logró cumplir su sueño: convertirse en burbujita. La conductora usó la clásica peluca de colores.

Gisela Valcárcel y Yola Polastri

