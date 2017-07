Gangnam Style dejó de ser el video más visto de YouTube ¿Adivinas cuál lo superó? ¿Despacito?

¿Se acabó su época de gloria? El recordado videoclip del cantante sucoreano PSY 'El Gangnam Style' o 'Baile del Caballo' dejó de ser el video más visto de YouTube a pesar de acumular más de 2894 millones de reproducciones después de 5 años de su lanzamiento. ¿Recuerdas qué pasó con el cantante? Ingresa aquí.



El reinado del 'Gangnam Style' llegó a su fin y ahora es otro video musical el que se ha encargado de 'borrarlo completamente del mapa' del YouTube. ¿Adivinas de cuál se trata? ¿Despacito? Aquí te lo contamos.



Resulta que el video que ha superado al 'El Gangnam Style' de PSY de YouTube es el emotivo 'See you again', popular canción de Wiz Khalifa y Charlie Puth que se convirtió en el 'himno' de la película Fast & Furious 7, la última donde aparecía Paul Walker.

GNGNAM STYLE

'See you again' ya ha superado los 2897 millones de visualizaciones en YouTube y va en aumento. El tema cobró gran popularidad por la expectativa que generaba ver por ultima vez a Paul Walker en la pantalla grande.

Otro de los videos que está por alcanzar a See you Again (y es muy probable que lo haga) es el 'Despacito' de Luis Fonsi y Daddy Yankee. El exitoso tema ya ha alcanzado los 2490 millones de reproducciones a tan solo meses de su lanzamiento en YouTube.

SEE YOU AGAIN - WIZ KHALIFA

DESPACITO