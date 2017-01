YouTube: RAW estrena tráiler que ningún vegano soportará ver [VIDEO]

Los veganos y ecologistas ya conforman un colectivo más que notorio en las redes sociales con grupos en Facebook y Twitter que no tardan en movilizarse cuando creen que algo no está bien. Teniendo esto en cuenta, se puede decir que ellos pondrán cuando vean el avance de una polémica película, el cual ya es popular en YouTube.



Con el nombre de RAW, esta cinta se perfila como una de las más aterradoras de este 2017. Las escenas, que han hecho que muchos se pronuncien en YouTube, pueden ser impactantes para personas sensibles.



Pero, ¿la trama? Pues, vamos a hacer una breve sinopsis. RAW nos cuenta la historia de Justine, una vegana estudiante de Veterinaria que se convertirá en un ser ansioso por comer carne humana después de participar en un rito de iniciación en la universidad.



Las partes comprendidas en el tráiler de RAW nos muestran animales muertos, escenas que podrían hacer vomitar al más curtido en estos menesteres. ¿Acaso hablamos de un nuevo The Human Centipede (Tom Six, 2009)? Pues, algunos en YouTube ya la catalogan como tal.

La respuesta solo se sabrá el 10 de marzo, cuando RAW llegue finalmente a los cines para gusto (o disgusto) del público. Sin embargo, ya tenemos conocimiento que esta película hará polémica.



¿Y esto por qué? Pues, RAW fue proyectada en el Festival Internacional de Toronto 2016 ocasionando que dos personas se desmayaran al verla y los paramédicos tuvieron que intervenir.



Pero no todo es tan malo. Tal como algunos usuarios de YouTube afirmaron, RAW ganó el premio FIPRESCI en el Festival de Cannes de 2016. Nada mal.

