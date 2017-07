'Despacito' ha revolucionado las redes sociales, para beneficio económico de Luis Fonsi y Daddy Yankee, como pocas veces se ha visto. Fue así que las parodias del tema no han tardado en salir en YouTube, siendo cada una más extraña que la anterior. Pero no muchas de estas se podrían comparar con la versión que hizo el folclórico Elmer Molocho al lado de La Tigresa del Oriente.



Y es que en contadas ocasiones se ha visto que una parodia de 'Despacito' que combine cosas que algunos pueden llamar impensables. Para empezar, Elmer Molocho sale desnudo corriendo en una playa, locación donde transcurre todo el video de YouTube.



Usando solo calzoncillos de color negro, el cantante se pasea por diversos ambientes del balneario, donde no hay una sola alma. La Tigresa del Oriente, como se puede ver en el clip de YouTube, no tiene participación vocal, sino solo está presente en diversos fragmentos.



Esta versión de 'Despacito' todavía no cuenta con una gran cantidad de visitas en YouTube, situación que podría cambiar dentro de poco tras la publicación de esta nota.