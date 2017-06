Yuri revela que era adicta al sexo y que sus amigos le llevaban chicos [VIDEO y FOTOS]

Polémica revelación. La cantante Yuri confesó que la fama la hizo adentrarse en el mundo de los excesos, el sexo se convirtió en uno de ellos. En una entrevista para la emisora colombiana, Caracol, la artista reveló lo que le causó la fama.



“Los artistas viven rodeados de gente que constantemente les está levantando el ego: ‘eres la mejor’, ‘eres la más bonita’, ‘eres la que mejor canta’, ‘nadie te llega a los talones’”, indicó Yuri.



En la mencionada entrevista citada por el medio La Botana, Yuri cuenta que tuvo problemas por su adicción al sexo. “No era ninfómana, pero me encantaba el sexo. Tenía muchos amigos (que no eran tan amigos) que eran los que me conseguían los muchachitos con los que yo me acostaba”, expresó.



Además, Yuri reveló sentirse deprimida. “No era feliz. A pesar del dinero y la fama me sentía sola, me deprimí “. La vida de la canta nte cambió cuando le detectaron unos tumores en las cuerdas vocales.



“Me extirparon los tumores y la biopsia confirmó que no eran malignos. La recuperación fue terrible: ¡dejar de hablar durante un mes! Entonces, ese fue como mi primer paso por el desierto y de ahí ya empecé a recuperar mi voz. Fue terrible, ¡yo lloraba! … Luego me retiré cinco años. Después, pararme en el escenario fue ya no sentirme la mejor, sino agradecer a Dios poder estar ahí”, expresó la multifacética artista Yuri.