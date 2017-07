Yuya: El polémico tuit que le causó más de un problema en Perú [VIDEO y FOTOS]

La youtuber Yuya tiene 18,839,265 suscriptores en YouTube y es muy querida en Perú. Sus fans están pendientes de los videos y publicaciones que realiza en redes sociales. Esa es la razón por la que esta semana se viralizó un tuit que la joven publicó en 2014.



Yuya escribió la siguiente frase en Twitter: "Soy experta en cacharte". La joven de 24 años es mexicana y en su país la palabra cachar significa descubrir o entender. El hecho podía haber quedado ahí, pero sus seguidores peruanos la trolearon.



"Mejor que no uses esa frase en Perú", se lee entre los comentarios de sus seguidores. Como se sabe, esa palabra es una jerga peruana que se refiere a relaciones sexuales. Yuya no se ha pronunciado al respecto, pero sin duda el hecho le causará gracia.



Yuya escribió este tuit el dos de abril de 2014, sin embargo la publicación en Twitter se sigue viralizando. Los fans peruanos de la youtuber pensaban que se trataba de un fotomontaje, sin embargo,una rápida búsqueda en Google determinó que la publicación es de la cuenta oficial de la joven.



Soy experta en cacharte. — Yuya (@yuyacst) 2 de abril de 2014