Zorro Zupe le hace pedido a ministra de la Mujer: "Debería ser delito robarse maridos" [VIDEO]

Ricardo Zorro Zupe hizo un particular pedido esta mañana a la ministra de la Mujer, Ana María Romero-Lozada. "De ahora en adelante debería ser un delito robarse maridos", dijo con total desparpajo en el programa Espectáculos.

Además, el Zorro Zupe justificó su pedido diciendo que diversas figuras del espectáculo le piden cosas a las autoridades. "Todo el mundo pide cosas, ¿Korina (Rivadeneira) no le pidió al presidente?", dijo el panelista de Espectáculos.

El pedido del Zorro Zupe se produce porque la chica reality Michelle Soifer expresó su deseo de ver en la cárcel al panelista de Espectáculos. Soifer se mostró molesta porque el Zorro Zupe la vinculó sentimentalmente con el empresario Mauricio Diez Canseco.

Al respecto, Michelle Soifer indicó que "con la última persona con la que pensé que me podrían relacionar, era él (Mauricio Diez Canseco). Lo respeto muchísimo, he trabajado con él. Es una persona muy emprendedora. No creo que sea positivo para él estas cosas”. Soifer se mostró molesta al escuchar las declaraciones del Zorro Zupe.



La chica reality Michelle Soifer indicó que demandará al Zorro Zupe por hablar de ella. “Creo que más que por mí, porque le va a caer un juicio, más que nada ha sido por Mauricio que ha evitado hablar cualquier disparate”, expresó.