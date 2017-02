'Zorro Zupe': 5 momentos en los que se convirtió en el más machista de 'Chollywood' [VIDEOS y FOTOS]

Ricaro Zuñiga más conocido como el 'Zorro Zupe´ se encuentra en medio de la polémica por sus frases machistas contra la modelo Milett Figueroa, ¿Pero, esta es la primera vez que el Zorro Zupe es acusado de lanzar frases machistas contra las figuras femeninas del espectáculo?



La respuesta es no, recientemente en una transmisión en vivo se refirió a Milett Figueroa como una "destruye hogares" y la tildó de "p*rr*". "Que me devuelva mis calzones esa p*rr*", expresó en su cuenta de Facebook. Además, se burló de que la modelo no tuviera mucho dinero cuando comenzó su carrera. La tilda de muerta de hambre y se burla de esto.



Otra de las víctimas del machismo del 'Zorro Zupe' ha sido Yahaira Plasencia a quien también tildo de p*rr* y además la acusó de utilizar a Jeffersón Farfán para hacerse conocida. "Es una bitch y lo utilizó a mi amigo", dijo en redes sociales.

El 'Zorro Supe' también fue consultada sobre Melissa Loza y la llamó resbalosa. Esto lo hizo en una transmisión en vivo por Facebook, pero en otras ocasiones no necesitó su Facebook ya que era panelista del programa Hola a Todos, donde insultaba a sus anchas a diferentes mujeres del mundo del Espectáculo.



Por ejemplo en 2015 cuando era panelista de Hola a Todos, el Zorro Zupe tildo de 'gorda celulítica' a Michelle Soifer. Además, la apodo como "La Jackson" y le advertía a otro panelista que si seguía comiendo iba a acabar como Soifer que tiene "celulitis hasta los tobillos".



En 2016 también insultó por su físico a Chris Soifer a través de su cuenta de Twitter donde la compara con el personaje de los Muppet, Miss Piggy. Varios usuarios de redes sociales rechazan al Zorro Zupe y piden su salida de la televisión si continúa con estas frases denigrantes ¿Qué opinas?

