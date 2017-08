Zorro Zupe se burla por enésima vez de Sheyla Rojas por su aspecto físico [VIDEO y FOTOS]

Ricardo Zuñiga, más conocido en el medio del espectáculo como Zorro Zupe, volvió a burlarse de la conductora Sheyla Rojas. Esta vez lo hizo en su Twitter, el panelista favorito de la farandula comparó a la ex chica reality con la muñeca Annabelle.



El Zorro Zupe publicó un video de la muñeca Annabelle sentada en una mecedora. El panelista de Espectáculos escribió: "Llegó Shey Shey, los canales se van uniendo". El comentario dividió a los seguidores de Zuñiga porque no logran entender la enemistad entre las dos figuras de la televisión.



La enemistad entre el Zorro Zupe y Sheyla Rojas empezó en mayo de este año cuando el panelista de Espectáculos la tildó de patética por eliminarlo y bloquearlo de sus redes sociales ¿Que duro golpe, no?

​

Sheyla Rojas utilizó su programa para responder al Zorro Zupe. "Si le molestó, le picó que lo bloqueara y lo eliminara, la verdad no es mi problema. Yo decido a quien tener en mis redes sociales y a quien no y si tengo la posibilidad de bloquearte es por algo", dijo la conductora en su programa "En Boca de Todos".

Los canales se van uniendo... 📺 pic.twitter.com/qKW0rvF9wI — Ricardo Zupe (@zorrein) 17 de agosto de 2017

Sheyla Rojas llamó hiócrita y doble cara al Zorro Zupe. (Video: América Tv)