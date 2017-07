Zumba: Policías dieron esta increíble versión sobre intervención a bailarín... ¿Lo confundieron con ratero? [VIDEO]

Habla la Policía Nacional. Después de haber intervenido a Zumba en un confuso incidente en Jesús María, declaran por primera vez los agentes sobre lo ocurrido. Según contaron, el representante de Alejandro Benítez sí se identificó pero el participante de Combate tuvo una actitud despectiva.

"La persona que lo acompañaba sí se identificó, más no el otro señor. En todo momento me denigraba a mí y a todos mis compañeros diciendo: "Yo no te voy a dar nada a ti pinche hue..." En todo momento presentaba obstáculos para identificarse", dijo el efectivo policial.

Según contó el agente, la intervención se dio como medida de prevención de actos ilícitos, pues "merodeaban un centro comercial (Metro de Jesús María)" Por ese motivo, decidieron intervenir a Zumba junto a su hermano y su representante.

"El señor aceleró el paso. Mi promoción interviene diciéndole que él era policía y le mostró la placa, diciéndole que estaba incurriendo en desobediencia a la autoridad. El señor no mostró ningún tipo de interés y comenzó a emprender la fuga", señaló el efectivo policial.

Habla la Policía Nacional sobre el caso de Zumba

En declaraciones a la prensa, Zumba manifestó que denunciará a los efectivos policiales que lo detuvieron y llegará a las últimas consecuencias. Además, afirmó que su hermano tiene la mano inflamada porque los agentes lo golpearon con un palo con el que intentaban entrar a su local.

Mijael Garrido Lecca le dio un consejo legal a Zumba sobre el tema. El conductor manifestó que siga no solo un proceso penal sino también civil para que le paguen por todos los daños. El participante de Combate agradeció el consejo y manifestó que esto no se quedará así.

Intervienen a Zumba en confuso incidente en Jesús María

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.