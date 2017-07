Zumba intervenido en confuso incidente: Mijael Garrido Lecca le da consejo legal en TV [VIDEO]

Las risas desaparecieron. Alejandro Benítez, mejor conocido como Zumba, ha decidido denunciar a los agentes policiales que lo intervinieron en un confuso incidente durante la madrugada en Jesús María. Según el participante de Combate, tres policías se acercaron pidiéndole el DNI y terminaron por tirarlo al piso e intentar disparar al aire.

En declaraciones a RPP Noticias, Zumba señaló que irá hasta las últimas consecuencias contra los agentes policiales. "Yo no voy a parar hasta las últimas consecuencias, han perturbado mi tranquilidad, mi honra. Me han tirado al piso como si fuera un delincuente, y eso no lo voy a permitir. Le pido al alcalde de Jesús María (...) Se han metido a mi negocio, se han burlado de mí grabándome con sus celulares y han llamado a la prensa diciendo que me detuvieron por droga y por robo"

En una entrevista en vivo con Magaly Medina y Mijael Garrido Lecca, Zumba señaló que le rompieron el celular en esta extraña intervención. Según el parte policial, los agentes de la comisaría de Jesús María señalaron que intervinieron al personaje de Combate porque estaba tomando alcohol en la calle junto a su representante.

Sin embargo, Zumba señaló que esa versión es totalmente falsa. Incluso, manifestó que nunca se encontró ninguna evidencia de botella o sustancias. Ante esta respuesta, Mijael Garrido Lecca le dio un consejito legal al participante de Combate.

Intervienen a Zumba en confuso incidente en Jesús María

"Más allá si se hubiese tenido o no la botella de licor, uno puede andar en la calle con una botella andando sin ningún DNI que lo identifique. De eso se trata la democracia y el sistema republicano. Ningún policía por qué pedirle a uno que se identifique y que haga una declaración si es que no hay la comisión de un delito de manera previa", dijo Mijael Garrido Lecca.

Incluso, el conductor de 90 Matinal declaró que más allá de denunciar penalmente a los agentes de la Policía Nacional, Zumba debería denunciar por la vía civil a los agentes y a la Municipalidad de Jesús María para que le paguen.

"El propio parte policial evidencia que las circunstancias en las que los policías han actuado están alejadas de la ley y la Constitución. Creo que sería importante, Alejandro, que más allá de las denuncias que hagas en el fuero penal, también hagas las denuncias en el fuero civil. Lo penal demora mucho y difícilmente te pagarán, más allá de lo administrativo. En cambio, si pones una demanda contra la Municipalidad de Jesús María y la Policía que te paguen por haberte incomodado y el daño que te han generado", dijo Mijael Garrido Lecca.

Mijael Garrido Lecca consejo legal a Zumba

