Zumba: ¿en qué quedó la denuncia contra los policías que lo intervinieron? [VIDEO]

El integrante de ‘Combate’, Alejandro Benites ‘Zumba’, desmintió que haya estado ebrio durante la irregular intervención que le hicieron dos policías, a pocos metros del local que tiene en el distrito de Jesús María.



¿En qué quedó la denuncia que hiciste por abuso de la autoridad?

Me enteré de que salió una ley que indica que los policías que están de civiles no podrán intervenir a los peatones y ciudadanos, a raíz de lo que me pasó. Llegaré hasta las últimas consecuencias, iré hasta el final para que se cumplan mis derechos.



¿Es cierto que estabas tomado y opusiste resistencia durante la intervención?

No. Ellos (policías) argumentan que ingerí alcohol, que me porté mal y que di otro nombre. Si tienen pruebas, que las muestren. Si dicen que estuve tomado, ¿por qué no me hicieron pasar dosaje etílico? O me hubieran detenido ahí mismo.



¿En qué te ha perjudicado lo que pasó?

He perdido un contrato muy fuerte porque han manchado mi imagen, me han confundido con uno que comercializa drogas, con un ladrón y no puedo aceptar la ligereza del tema. He perdido contratos y eso también lo voy a incluir dentro del juicio.

Zumba habla sobre las declaraciones de la Policía Nacional