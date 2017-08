¡3 formas en las que puedes invertir ese dinerito!

¿Tienes una importante cantidad de dinero y no sabes qué hacer? La mejor alternativa es invertir para que tu dinero aumente. Por ello, el economista Juan Carlos Ocampo brinda interesantes alternativas:



Comprar una vivienda. Puedes hacerlo al contado o pagar la inicial y pedir un crédito con cuotas mensuales que no sobrepasen el 30 % de tu ingreso total. Si no necesitas vivir en esa nueva propiedad, puedes alquilarla para que pagues las cuotas con el dinero que recibes cada mes.

Adquirir un vehículo. Puedes convertirlo en un taxi o alquilarlo para obtener un ingreso extra. Si aprendes del negocio, incluso podrías comprar un segundo o tercer auto y así formar tu flota de taxis.



Abrir una empresa. No importa si es un producto o servicio. “Evalúa tu idea de emprendimiento, fíjate con cuánto dinero exactamente cuentas y haz un plan de negocio”, aconseja el economista.

CUENTA DE BANCO



Si aún no tienes una idea concreta de qué hacer con tu dinero, deposítalo en una cuenta a plazo fijo en una entidad financiera que te ofrezca una buena tasa de interés para que tu platita siga creciendo.