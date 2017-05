4 cosas que hacen las parejas saludables 

Llevar una relación armoniosa en la pareja, hace que el amor entre ambos perdure más. El buen trato, permite que con el paso de los años el sentimiento se siga cultivando. Las parejas felices tienen ciertas actitudes que las hacen felices.



Cero críticas. Estas actitudes perjudican la confianza de nuestra pareja. No es que no debemos hablar de las cosas que nos molestan, sino de expresar nuestras quejas saludablemente, sin herir ni ofender al otro.



Son independientes. A pesar de que aman estar juntos, también saben que para que la relación no se desgaste y enriquezcan la relación necesitan pasar tiempo con otras personas y a solas.



Se prestan atención. Cuando se están contando un problema o hablando de temas del día, se prestan atención. Y saben brindarle unas palabras de aliento y atinados consejos.



Se tocan. Se abrazan, se besan, se dicen palabras amorosas. No importa que haya pasado mucho tiempo, pero ellos no dejan que la llama del amor se apague expresando sus afectos.



