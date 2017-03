4 razones para que no le hagas las tareas a tu hijo

Empezó el colegio y con esto las tareas escolares que a diario tendrá que hacer tu hijo. Sí, tu hijo, no tú. Así que es mejor que vayas dejando de colorear, dibujar y hacerle sus operaciones, pues así solo estarás limitando su aprendizaje.

La psicóloga Lilyana Gutiérrez asegura que si asumimos los deberes de nuestros niños, no solo los volveremos dependientes, sino también irresponsables. “Además de todo esto, el pequeño tendrá futuros problemas para aprender y desenvolverse solo”, advierte la especialista.

Lo mejor es que los progenitores no hagan las tareas de sus hijos, pero sí las supervisen. “Hasta los cinco años, máximo, la mamá debe sentarse al lado del menor solo para supervisarlo o resolver alguna duda”, añade.

Hacer la tarea por ellos para que le pongan una buena nota no ayuda a nadie:



Ni a la maestra, que cree que todos tienen los conceptos firmes, cuando no es así.



Ni a la madre, que pasa tiempo intentando que quede como si la hubiese hecho el hijo.



Ni en especial al niño, que no aprendió nada y además su mamá le mostró que él no podía y ella sí.



No hagas las tareas por ellos, no intentes solucionarle la vida. Eso sí, permanece cerca, siempre, para ayudarlos a resolver sus propios problemas.