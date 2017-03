A veces pensamos que estaremos toda la vida con nuestra pareja actual. Imaginamos la casa donde viviremos, los hijos y muchas otras cosas más. Sin embargo, esto no siempre es así. Los hombres que no desean tener una relación formal, exitosa y duradera, lanzan algunas señales para que tú seas quien termine y no ellos.



Esto también puede tomarse como cobardía, ya que si ya no siente nada por ti, es mejor que te lo diga de frente (obvio que debe tener tacto al hacerlo) y así no crear malos entendidos. Amiga, algo que tienes muy claro es que la indiferencia no pasa desapercibida y más bien deja mucho dolor a su paso. Libérate de esa tortura, seca esas lágrimas y enfócate en buscar tu felicidad.



¿Cómo saber que tu pareja se quiere alejar de ti? Aquí las señales:

1. TE IGNORA

Puede estar físicamente a tu lado, pero no le dará importancia a lo que digas o hagas. Estará más pendiente de su celular o mirando a otro lado. Además, no contesta tus mensajes ni llamadas y no pone interés a tus problemas o necesidades. Un hombre que te ama, siempre se interesará por tus gustos y estará ahí para apoyarte en todo momento.

2. SE QUEJA

Siempre tiene que renegar a tu lado, todo le incomoda y nada de lo que hagas le parece bien. ¿Por qué no compraste eso?, ¿Deja de hacer tal cosa porque no sabes hacerlo?, ¿Por qué tenemos que ir al cine? Todas las parejas se quejan de algo, sin embargo, existen límites. No te aferres a una persona así, no merece tu amor.



3. POCO ROMÁNTICO Y DETALLISTA

No todos los hombres son detallistas, cada quien lo hace a su manera y según su personalidad. Sin embargo, cuando aman de verdad intentarán darle algún detalle a su pareja, claro que no será muy frecuente. Pero cuando quieren alejarse de alguien, serán fríos, incluso no darán un muestra de cariño, como un abrazo o beso.



4. NUNCA TIENE TIEMPO

Cuando le dices para salir siempre tiene un pretexto para evadirte. Solo te ve cuando él quiere y no toma en cuenta tus opiniones. Aunque sea devastador y doloroso, es mejor que te alejes de esa persona tóxica. Al inicio llorarás y te sentirás morir, pero recuerda que todo pasa. ¡Libérate y vive!



