5 actividades físicas para hacer en familia

Hoy en día, el sedentarismo se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo para la salud de las familias debido a la gran influencia de la tecnología y el uso de aparatos digitales. Sin embargo, no se debe dejar de lado hábitos saludables como una correcta alimentación y actividad física.



La actividad física en familia les permite disfrutar las actividades fuera de casa y mejorar la capacidad de comunicación de los niños, además de ser una excelente forma de quemar calorías, algo que nunca viene mal para los mayores ni para los pequeños.



Especialistas de Lab Nutrition recomiendan algunas actividades y hábitos para realizar en familia y mantenerse saludable.



1. Correr por el parque: Para hacerlo más divertido, elijan diferentes rutas cada día y si los pequeños de casa no están acostumbrados a largos recorridos, no los sobre esfuerces, que todo se dé en armonía.

2. Paseos en bicicleta: Tanto grandes como chicos suelen disfrutar de un paseo sobre ruedas siempre que se lo propongan por lugares más rurales como el campo. Tus hijos podrán disfrutar del esplendor de toda la naturaleza y pasarán un día lleno de energía.

3. Fulbito relámpago: Es el deporte rey. Es momento de mejorar algunas técnicas y enseñarle a tu hijo movimientos claves que puede usar cuando juega con sus amigos.

4. Patinaje familiar: Una actividad de ocio que nunca deja de estar de moda. Además de ser un excelente medio de transporte y forma de hacer ejercicio, pues ejercita los músculos y los huesos, reduce al máximo las tensiones por ser un deporte súper divertido, más aún si se piensa hacer con los hijos. Patinar es una gran opción para aquellos que quieren hacer hincapié en mejorar la coordinación, el equilibrio y la concentración.

5. Vamos a bailar: Pueden elegir sus canciones y no importa el ritmo, la idea es mantenerse activos y en forma. El baile ayuda a controlar la mente, liberar el estrés, reducir la ansiedad y eliminar la tristeza. Y lo pueden realizar en cualquier momento del día.

