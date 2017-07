5 consejos para dormir bien

Un descanso reparador te permite despertar con energía, pero ¿qué pasa si no duermes lo suficiente? Frank Villarreal, neurólogo de la Clínica Ricardo Palma, explica que el sueño permite a los órganos equilibrarse, recuperarse y prepararse para el día siguiente. Además, ayuda a la regeneración celular, producir distintas hormonas, prevenir enfermedades y mejorar el intelecto, entre otros beneficios para la salud.

“Cuando una persona no duerme lo suficiente, tiene menos memoria en el trabajo, dificultad para concentrarse, tarda más en resolver problemas, presenta fatiga muscular, dolor de cabeza, sube de peso y con el tiempo corre el riesgo de desarrollar patologías cardiacas y sufrir accidentes cerebrovasculares”, indica el especialista.



Por ello, para dormir bien:



1. Prepara el ambiente de tu cuarto. Debe tener una atmósfera relajada, con escasa luz y ruido. No mires televisión ni utilices dispositivos electrónicos.



2. Come de manera balanceada y evita el alcohol, la nicotina y el café, especialmente por la tarde y noche.



3. Al llegar a casa, tómate un tiempo para relajarte, hacer ejercicios de estiramiento o tomar una ducha tibia.



4. No tengas relojes visibles dentro de la habitación. Si necesitas un despertador, ponlo en un lugar donde no lo veas directamente.



5. Evita pensar en las ocupaciones del día siguiente.