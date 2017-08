5 cuidados claves para manejar nuestro auto en días de lloviznas [VIDEO]

En los últimos días, las fuertes lloviznas y lluvias se intensificaron en la ciudad, provocando numerosos accidentes automovilísticos con graves consecuencias debido a las pistas mojadas, poca visibilidad de la vía y también por el poco control en la velocidad de los automóviles al circular en calles muy resbaladizas.

En solo una madrugada se registraron siete accidentes de tránsito en distritos como San Borja, Surco, San Isidro, Pueblo Libre y Cercado de Lima entre choques de combis, taxis y vehículos particulares, cuyos conductores perdieron el control de sus autos producto del intenso aguacero. el cual tomó por sorpresa a peatones y personas al frente del volante.



Tener un cuidado riguroso y constante de nuestro vehículo puede mantener nuestra integridad segura y la de los transeúntes, y por ende la de nuestro auto. Por ello y a modo de recomendación, el Ing. Julio Camones, gerente de posventa de Maquinarias-Nissan, nos comenta 5 tareas claves que todo conductor debe tener en cuenta al manejar su auto en días de lluvia.



1. Limpie sus faros, parabrisas y ventanas. La visibilidad es una de las necesidades más básicas para un conductor de automóvil. Asegúrese de que los componentes del vehículo antes mencionados están limpios y libres de manchas que podrían obstaculizar su visión de la carretera. Para los faros, compruebe si funcionan correctamente y reemplace las bombillas si producen poca luz.



2. Cambiar los limpiaparabrisas. Sus limpiaparabrisas no han visto mucha acción durante los meses de verano, ahora es el momento para que funcionen correctamente. Cambie siempre sus limpiaparabrisas ya que los componentes de goma se resecan y en situaciones de lloviznas no brindarían una buena visibilidad.



3. Compruebe su batería. Este elemento de su vehículo es ¡su salvavidas! Estudios automotores recientes indicaron que muchos conductores experimentan problemas relacionados con la batería durante la temporada de lluvias. Durante los días lluviosos, las baterías están expuestas a un alto régimen de trabajo: los faros, aire acondicionado, limpiaparabrisas e incluso la radio se enciende a la vez. Haga que un centro de servicio autorizado pruebe su batería para determinar si todavía está a la altura del trabajo en términos de tiempo de carga.



4. ¿Están funcionando sus frenos? Los frenos son tan importantes como los elementos anteriores de la lista de control de consejos de cuidado de automóviles. Siempre revise su sistema de frenos en un centro autorizado y asegúrese de que las pastillas de freno todavía tienen suficiente material de fricción y el espesor de los discos de freno sigue cumpliendo con las especificaciones del fabricante. Su líquido de frenos debe todavía tener ese color dorado, si tiene un color muy oscuro, es hora de reemplazarlo.

5. Inflar sus neumáticos correctamente. Siempre asegúrese de que sus neumáticos tienen la cantidad correcta de presión como se indica en el manual del vehículo. En un camino resbaladizo, sus neumáticos son los únicos elementos entre su automóvil y el concreto o asfalto. Para evitar que su vehículo pierda adherencia con el camino, asegúrese de que tengan suficiente profundidad de la banda de rodamiento. Además, no se olvide de tener sus ruedas alineadas.