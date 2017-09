5 hábitos que te quitan energía: ¡Cámbialos y tendrás un mejor ánimo al comenzar el día!

¿A veces te sientes sin energía para hacer tus actividades? Entonces puede que estés realizando algunos hábitos que te dejan sin ganas en el día.



La couch de la escuela de negocios ‘Runa’, Cristina Ildefonso, te da una lista de algunas costumbres que, seguramente, estás teniendo y que en lugar de motivarte, ‘te apagan’. Lo bueno es que puedes cambiarlas:



1. DESORDEN: Aunque no lo creas, comenzar el día tendiendo tu cama puede ayudar a tu cerebro a que tenga una satisfacción y mejor el día.



2. PENSAMIENTOS NEGATIVOS: Empezar con ideas pesimistas, pensando que algo te va a salir mal no te ayudará en nada.



3. MALA ALIMENTACIÓN: Saltarse el desayuno perjudica el estado de ánimo de cualquiera. Te dará sueño y cansancio y segregarás la hormona del estrés.



4. LA SOBREPREOCUPACIÓN: Las mujeres, por ejemplo, siempre quieren hacer varias cosas a la vez, lo que ocasiona no realizar todo bien y estresarse.



5. DEJARLO TODO PARA DESPUÉS: Postergar las obligaciones no te ayudará a concretar tus metas, al contrario te llenará de incertidumbre y te producirá más estrés.



SABÍAS QUE…



* Practicar cualquier deporte ayuda a que liberes endorfina, la hormona responsable de producir alegría y satisfacción en el cuerpo.

