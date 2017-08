5 momentos en los que jamás debes conducir

No solo estar bajo los efectos del alcohol te pone en riesgo de un accidente de tránsito. Hay otros estados anímicos en los que se recomienda no conducir un vehículo por el riesgo que conlleva.



Recuerda que el manejo agresivo es la principal causa de accidentes automovilísticos en el Perú.



Lorenzo Giordanelli, director de Tracklink Octo y especialista en Seguridad Vial, brinda los 5 momentos en los que no se debería conducir:



1. Estar bajo los efectos del alcohol.



Por ningún motivo es recomendable consumir alcohol y manejar, ya que disminuye enormemente los reflejos (la capacidad de decisión y reacción), pone en riesgo la vida suya, la de su familia y de cualquier persona.



Además los que generan accidentes de tránsito con heridos bajo el efecto de alcohol reciben pena preventiva y después deben cumplir cárcel por largos años. Es suficiente una copa y un timón para dañarle la vida a 2 familias, la del conductor que va a la cárcel y la de la víctima.



2. Manejar con sueño.



Muchos estudios señalan que manejar con pocas horas de descanso o con profunda somnolencia es tan perjudicial como hacerlo bajo los efectos del alcohol. Conducir cansado incrementa enormemente el riesgo de sufrir un accidente vehicular. Por ello, es importante dormir las horas adecuadas.



3. Conducir alterado o bajo fuerte estrés.



Si ha tenido una discusión intensa, sea en el trabajo, casa o con un tercero, no maneje. Puede poner en peligro su vida si va molesto al volante. Recuerde que:

a) El manejo agresivo es la principal causa de tránsito en el Perú.

b) El manejo agresivo le sube las pulsaciones del corazón y hace daño a la salud.

c) Le está dando un pésimo ejemplo a sus hijos

d) Contribuye aún más al caos vehicular y a propiciar un clima de guerra en las vías peruanas.

4. Luego de recibir una noticia triste.



Si ha recibido una noticia triste o devastadora, su concentración estará enfocada en la noticia que acaba de recibir. Ello afectará su atención en la pista, reducirá su capacidad de reacción y tendrá mayor dificultad al procesar la información que recibe en el camino, lo que fácilmente lleva a generar o verse involucrado en un accidente de tránsito.

5. Manejar haciendo texting.



No maneje si no ha terminado una conversación de chat por celular. Manejar haciendo texting incrementa enormemente las posibilidades de sufrir un accidente de tránsito. Esto se debe a que interactuar con el móvil, mientras se conduce, exige retirar la vista de la vía y abocar toda la atención a la conversación online que se está dando, lo que pone en riesgo la vida suya, la de su familia y de cualquier persona.



Cabe destacar que hoy en día, manejar haciendo texting es la primera causa de accidentes de tránsito en los Estados Unidos.

