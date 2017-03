5 PASOS PARA SALVAR A TU MASCOTA FRENTE A UNA INUNDACIÓN

Durante los episodios de huaicos e inundaciones que se han registrado en Lima y provincias se ha visto que además de viviendas y personas en riesgo, son las mascotas los que más desprotegidos están frente a estos desastres. Es momento de tomar conciencia de cómo proteger a los animalitos que están bajo nuestro cuidado y tener un plan de evacuación frente a estas amenazas naturales.

Si vives en una zona propensa a inundaciones, asegúrate de saber dónde se esconden tus mascotas para encontrarlas rápidamente. Si la inundación es grave, debes planificar mudarte a tu techo hasta que llegue ayuda.



Mantén a tus mascotas amarradas o en jaulas para que estén seguras y así sea fácil encontrarlas al momento de la evacuar. Si te encuentras atrapada en tu casa por la inundación, mantente adentro hasta que el agua baje notoriamente y aleja a tu mascota de los escombros, agua estancada de la inundación y líneas eléctricas caídas.

La regla número uno es: si evacuas tu casa, no dejes a tus mascotas. Probablemente no podrán sobrevivir sin ti, o se perderán y ya no estarán ahí cuando regreses.

Si logras evacuar con tu mascota y en caso el refugio adónde vas no aceptan animales, busca refugios públicos amigables para animales, o habla con amigos o familiares lejos del área en la que te encuentras, con quienes tú y tu mascota se puedan quedar por un corto periodo de tiempo en caso de ser necesario. También es buena idea hablar con los refugios de animales y veterinarios para informarte si pueden admitir mascotas en situaciones de emergencia.



inundación mascotas Prepara para ellos un kit de emergencia que contenga comida, agua y una manta.

Un bolso de emergencia. Dentro de la mochila de emergencia que tú y tu familia han preparado ante cualquier desastre, ten en cuenta llevar artículos de primera necesidad para tu mascota como una manta, agua, latas o bolsas de comida y correas extras.

Actualiza sus datos. Ahora hay sistema de identificación chip para encontrar e identificar a las mascotas, pero si tu engreído no cuenta con uno, colócale un collar con su nombre y tus datos y teléfonos, así en caso tu perro, gato o cual sea tu mascota se extravíe puedan identificarlo y comunicarse contigo.

Una imagen vale más que mil palabras, así que si tu mascota se pierde, una foto podría ser muy valiosa para ayudar a recuperarla. Asegúrate de que la foto sea actual (por lo menos no más de un año de vieja) y ten también una copia en tu cartera o bolso como en tu kit de emergencia.

mascota inundaciones No los pierdas de vista, es mejor mantenerlos amarrados para que no se escapen.

Aviso de rescate. Coloca en tu puerta o ventana que sea fácil de ver una hoja donde señales la cantidad de persona y tipos mascotas que viven contigo, esto ayudará a los rescatistas a saber el número de víctimas que deben rescatar.

