6 cosas que debes tener en cuenta si viajas al extranjero

Irte de viaje es siempre una aventura, y si es fuera del país más, pues las expectativas suelen ser mayores. Eso sí, también se asumen más riesgos al ser un destino alejado del hogar y de las personas que conoces.



En cualquier caso, si piensas subir a un avión en estas Fiestas Patrias para escapar de la rutina, el ABC del Seguro de Pacífico te muestra un pequeño check list sobre lo que no debes olvidar:



1. Pasaporte vigente. Semanas antes de tu fecha de viaje, verifica que tu pasaporte no esté cerca de vencer o vencido, así tendrás tiempo para renovarlo y evitarás problemas para entrar al país que planeas visitar.

2. Vacunas listas. Debido a condiciones sanitarias, algunos países exigen que los visitantes estén inmunizados contra fiebre amarilla si su destino es Brasil o Tailandia, por ejemplo. Busca información sobre cuáles son y lleva tu cartilla con el registro de las vacunas que ya te realizaron. Considera que algunas tienen una duración de varios años.

3. Plan de viaje. Para aprovechar mejor cada día en tu destino, averigua con tiempo las costumbres y los lugares que podrías visitar, así podrás elegir mejor lo que verás y manejar mejor tu presupuesto. Portales y aplicaciones como Tripadvisor pueden ser de gran utilidad para este propósito.

4. Lleva una tarjeta de crédito. Decidas usarla o no, es recomendable contar alguna tarjeta de débito o crédito al viajar. Las tarjetas bancarias con aceptación internacional pueden ser usadas en establecimientos y en los cajeros automáticos. Si tienes una emergencia y necesitas efectivo, esta es una opción. Solo no olvides avisar al banco que sales de viaje para que la activen y no tengas problemas en el extranjero.

5. No olvides el efectivo. Aunque la gran mayoría de comercios aceptan pagos con tarjeta de crédito, es recomendable tener efectivo para compras pequeñas. Puedes cambiar el dinero antes de salir de viaje, llevar dólares (suelen ser aceptados en muchos países) o visitar una casa de cambio en el país de destino. Averigua cuál opción es la mejor para ti.

6. Adquiere un seguro de viaje. Una emergencia médica puede presentarse sin aviso e involucrar una hospitalización y hasta una operación, lo que en un país extranjero representa un gasto alto, que incluso puede superar lo presupuestado para todo el viaje. Pacífico Seguros, además de cubrir gastos médicos, también protege ante accidentes, pérdida de equipaje, cancelación de vuelo (si ya no va a viajar al destino por accidente, muerte o enfermedad) u otras eventualidades a las que está expuesto un turista, en especial si viajas con niños.

