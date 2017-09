6 tips para que manejes tranquilo y evites accidentes de tránsito

Gran parte de la responsabilidad de los accidentes de tránsito la tienen los conductores y peatones. Por eso es importante saber de qué manera conducir tranquilo y evitar más muertes en las pistas.



Los conductores tienen una gran responsabilidad al volante, por eso es necesario que tomen en cuenta algunas recomendaciones para no provocar ni ser víctima de un accidente de tránsito.

John Vargas, experto en seguridad vial, brinda seis importante consejos:



1.- Mantener encendidas las luces: No son para que tú veas, sino para que los otros te vean.



2.- No consumir alimentos: Evita hablar por celular con handsfree (manos libres), mientras conduces, tu atención debe ser al 100 %.



g Si manejas, no comas. Recuerda que está en riesgo tu vida y la de tus acompañantes. g

3.- Descansar: Si has conducido durante ocho o más horas, detente y descansa. Si continúas manejando, puedes enfrentarte a un gran riesgo.



4.- No tomar energizantes: No bebas café o energizante si vas a conducir, estos solo prolongan el cansancio.



5.- Identificar puntos ciegos: Inclínate hacia adelante para ver mucho más en el espejo retrovisor.



6.- Prevenir antes que lamentar: El conductor preventivo es prudente y evita el exceso de confianza en sí mismo, en otros conductores y en el vehículo. Es fundamental que conozcas las normas de tránsito y todas las señales. Este es el principio de la conducción segura.

