7 consejos para formar una familia unida

¿Cómo hacer para que tus hijos se ayuden entre sí y cuando algo malo le pase a uno sean como un puño, fuerte y unido? La respuesta no es tan complicada. Tienes que forjar la unión familiar desde muy pequeños. Para ello sigue estos consejos:



1. Coordina con tu esposo para que ambos sean responsables de la educación de sus hijos y les dediquen tiempo. Eso propiciará la confianza y el amor familiar.



2. Organicen actividades en familia donde tengan que trabajar en equipo para que sepan que uniendo fuerzas son más fuertes.



3. Cenen juntos. Pueden poner la mesa mientras se cuentan qué tal estuvo el día, qué hicieron y hasta alguna anécdota.



4. Involúcrate en sus cosas. Si a tu niño le quedan cosas por hacer (darse un baño, hacer la tarea, ordenar la habitación...), es un buen momento para realizarlas junto a papá y mamá. Utiliza esos espacios para conversar.



5. Hablen sobre su comportamiento. Si tu pequeño no se ha portado bien, es importante plantear esa situación como un tema familiar, que deban resolver entre todos.



6. Repartan las tareas de la casa. Es necesario compartirlas antes de disfrutar de unos momentos de relajación.



7. Mantén bajo control las peleas entre hermanos. La mayoría de las veces es mejor no entrometerse y dejarlos arreglar solos sus problemas, pero si ves que no pueden manejarlo, intervén siendo justo y haciéndoles recordar el amor que se tienen como familia.

